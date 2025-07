Con i dazi di Trump l’Italia perde 12 miliardi | le regioni a rischio

Nel 2024, l'export italiano verso gli Stati Uniti ha raggiunto valori significativi, ma le tensioni commerciali rischiano di mettere a repentaglio questa crescita. Secondo l’Ufficio Studi della Cgia, i dazi imposti da Trump potrebbero costare all’Italia fino a 12 miliardi di euro in perdite, mettendo a rischio intere regioni e il futuro delle imprese italiane. È un campanello d’allarme che richiede strategie e risposte adeguate per salvaguardare il nostro comparto export.

Secondo l’Ufficio Studi della Cgia gli attuali dazi doganali imposti dagli Stati Uniti potrebbero costare all’Italia circa 3,5 miliardi di euro in mancate esportazioni. Qualora le tariffe venissero innalzate al 20 per cento, le perdite potrebbero arrivare fino a 12 miliardi. Si tratta di stime basate su dati OCSE che non includono eventuali tariffe su specifici prodotti merceologici. Nel 2024 l’export italiano verso gli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 64,7 miliardi di euro rendendo il mercato statunitense il secondo per importanza dopo quello tedesco. I dazi in vigore includono il 50& su acciaio, alluminio e derivati, il 25% su auto e componentistica e il 10% su altri prodotti attualmente soggetti a sospensione fino al 1 agosto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Con i dazi di Trump l’Italia perde 12 miliardi: le regioni a rischio

In questa notizia si parla di: miliardi - dazi - italia - trump

Trump fa rotta verso oriente: investimenti da mille miliardi nel Golfo e accordo sui dazi con la Cina - Donald Trump ha orientato la sua strategia verso oriente, annunciando investimenti da mille miliardi nel Golfo e un accordo sui dazi con la Cina.

Buongiorno da #Agorà Estate. I dazi di Trump, oggi la lettera all'Europa. Dal summit di Roma 10 miliardi per Kiev. Il rapporto Ocse e i salari in calo in Italia. #AgoraRai Vai su Facebook

Trump minaccia nuovi dazi fino al 70% su prodotti UE dal 1° agosto. A rischio 70 miliardi di export italiano: moda, agroalimentare, design. L’Italia alzi la voce in Europa per difendere il Made in Italy con negoziati, contromisure e un piano industriale chiaro. Vai su X

Dazi Trump quanto costeranno davvero all'Italia? L'analisi e le stime; Con i dazi di Trump l’Italia perde 12 miliardi: le regioni a rischio; Dazi Trump: Italia rischia perdite fino a 12 miliardi.

Con i dazi di Trump l’Italia perde 12 miliardi: le regioni a rischio - Le regioni del Sud più esposte per scarsa diversificazione produttiva ... Si legge su quifinanza.it

Dazi Trump, fino a 12 miliardi di danno all'Italia con tariffe al 20%: le stime - L'analisi dell'Ufficio studi della Cgia, in base alle elaborazioni fatte qualche mese fa dall'Ocse Nel caso in cui i dazi imposti dall’amministrazione Trump dovessero rimanere gli stessi di oggi, cost ... Lo riporta msn.com