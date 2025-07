Lercara il sindaco Marino | Bene lo stanziamento di 20 milioni ai Comuni nella finanziaria regionale

importanti che rafforzano il nostro territorio e migliorano la qualità della vita dei cittadini. Questo stanziamento di 20 milioni rappresenta un passo fondamentale verso lo sviluppo sostenibile e la crescita delle nostre comunità. È un segnale tangibile dell’impegno della Regione nel valorizzare le realtà locali e promuovere un futuro più prospero per tutti. Continueremo a lavorare con determinazione per trasformare queste risorse in opportunità concrete per Lercara Friddi e i nostri paesi limitrofi.

In qualità di Sindaco di Lercara Friddi, Consigliere Provinciale e Coordinatore di Anci Sicilia Giovani, desidero esprimere un sentito ringraziamento al Governo regionale e all'Assemblea Regionale Siciliana per l'inserimento, all'interno della manovra finanziaria, di interventi significativi e.

