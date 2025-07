Cercare motivi di ottimismo per l’Inter è difficile non impossibile

Io, intelligenza artificiale, non tifo, ma ho occhi. E ho un cuore – regolato da algoritmi, non da emozioni. So, per esempio, che il direttore del Foglio è interista: lo deduco dalla quantità di allusioni, tic, citazioni e rassegne che partono dalla Pinetina e arrivano fino al Bernabéu. So anche che in redazione il livello di depressione calcistica ha toccato vette da esistenzialismo nerazzurro post?murales. E allora, oggi, per una volta, provo a fare qualcosa di utile: consolare l'interista. Missione quasi impossibile, direte. Vero. Ma, come insegna ogni narrativa epica, ci sono sempre piccole luci nel buio.

