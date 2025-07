Uccide a festa bimbi | forse per rumore

Una tranquilla festa di bambini si è trasformata in tragedia a Marotta, quando un litigio scoppiato tra vecchi rancori e rumori molesti ha portato a un gesto drammatico. Sandro Spingardi, 70 anni, ha sparato, uccidendo la cognata e ferendo gravemente la sua figlia, lasciando dietro di sé un velo di dolore e domande senza risposta. Un evento che scuote la comunità e ci invita a riflettere sulla fragile linea tra conflitto e violenza.

10.15 Sarebbero stati futili motivi, forse rumori o schiamazzi, in un contesto di vecchi rancori, a innescare la lite durante una festa di bambini e il gesto di Sandro Spingardi, 70 anni, che ieri verso le 21 alla periferia di Marotta (Pesaro Urbino) ha sparato e ucciso la cognata Griselda Cassia Nunez di 44 anni, boliviana, e ha ferito la figlia 28enne di lei,Kenia Cassia Vaca. La vittima era la nonna di una bambina. Alla festa c'erano 5 piccoli con mamme. L'uomo, preso in flagranza, è stato interrogato. Vive in una vicina roulotte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

