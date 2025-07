Europei femminili calcio 2025 | Italia-Spagna 1-3 ma azzurre ai quarti

Nell’emozionante sfida degli Europei femminili di calcio, l’Italia si inchina alla Spagna 3-1, ma con orgoglio conquista i quarti grazie a una combinazione di risultati favorevoli. Dopo un inizio promettente e un vantaggio iniziale di Oliviero, le iberiche reagiscono, portando a casa la vittoria. Ora, per le azzurre, il cammino continua: nella prossima partita, tutto si deciderà sul campo. Restate sintonizzati per scoprire il destino delle nostre eroine!

L’ Italia viene sconfitta dalla Spagna ma accede ai quarti di finale degli Europei femminili di calcio in Svizzera. Le azzurre si arrendono 3-1 alle iberiche nell’ultima sfida del Gruppo B ma avanzano grazie alla contemporanea sconfitta del Portogallo contro il Belgio. La squadra di Soncin si porta in vantaggio al 10? con Oliviero. La Spagna rimonta con Castillo e Guijarro e cala il tris nel finale con Gonzalez Rodriguez. Nella prossima partita, mercoledì 16 giugno, l’ Italia affronterà la Norvegia.??????????????????? Dopo 12 anni torniamo tra le prime 8 d’Europa? #WEURO2025 #ItaliaSpagna #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Europei femminili calcio 2025: Italia-Spagna 1-3 ma azzurre ai quarti

