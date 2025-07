Piastrelle lanciate dalle terrazze e materassi bruciati inquilini Ater esasperati | Scendiamo in piazza

portavoce dei residenti, sottolineando che la protesta mira a richiamare l’attenzione delle autorità sul grave disagio e sulla sicurezza compromessa nelle proprie abitazioni. La situazione è insostenibile: piastrelle lanciate dalle terrazze e materassi bruciati sono diventati simboli di un degrado ormai fuori controllo. È ora che le istituzioni intervengano per garantire un ambiente dignitoso e sicuro per tutti gli inquilini.

Una manifestazione contro il degrado nelle case Ater è stata annunciata ieri dopo una una riunione con i residenti del comprensorio di Rozzol Melara. "Gli inquilini esasperati faranno una manifestazione, insieme a quelli delle altre Ater, sotto la sede dell’Ater in piazza Foraggi", dichiara il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

