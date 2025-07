Scena muta per boicottare la Maturità stretta di Valditara | cambiano le regole

di fronte a questa forma di protesta che scuote il mondo scolastico, si apre una riflessione profonda sul significato e sulla funzione dell'esame di Stato. I silenzi dei maturandi diventano un linguaggio potente, un richiamo all’attenzione sulla crisi di fiducia nel sistema educativo e sulla necessità di riforme vere. È un segnale forte della voglia di cambiamento e di un nuovo modo di concepire l’istruzione nel nostro Paese.

Cresce il numero di «maturandi» che, arrivati al colloquio orale della maturità, scelgono di non parlare. Un comportamento che ha sollevato interrogativi su cosa significhi oggi l'esame di Stato e sul valore attribuito alla scuola. Scene mute volontarie, silenzi che non hanno nulla a che fare con l'impreparazione ma che si trasformano in gesti di rifiuto, in piccoli atti simbolici contro il sistema. È accaduto in tre diverse città, ma non si tratta di un'ondata spontanea, mentre i casi si ripetono e la dinamica si somiglia. E da episodi isolati si è passati a una sorta di «moda», come l'ha definita suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche e Cavaliere al Merito della Repubblica, che ha parlato apertamente di emulazione negativa e perdita di senso civico.