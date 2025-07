I Coma Cose in concerto a Castelfiorentino

I Coma_Cose continuano a conquistare i palchi italiani con il loro tour estivo, portando energia e talento in ogni città. Dopo la partenza da Trento lo scorso 29 giugno, sono pronti a regalare emozioni anche a Castelfiorentino, tra concerti imperdibili e momenti di pura musica dal vivo. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica: preparati a lasciarti coinvolgere dalla loro performance travolgente e a cantare insieme a loro fino a notte fonda.

Dopo la partenza lo scorso 29 giugno da Trento, prosegue il tour estivo dei ComaCose, che li vedrà esibirsi sui palchi dei principali festival italiani. Agli appuntamenti già annunciati si aggiungono ora due nuove date, previste per il 9 agosto alla Rotonda by La Mobiliare con RSI - Radio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

