Il giornalista Sigfrido Ranucci denuncia un intervento senza precedenti nella storia della Rai: il taglio di quattro puntate di Report, una decisione che solleva interrogativi sulla vera natura dell'indipendenza del servizio pubblico. Chi ha preso questa decisione? Un nome e un cognome, secondo Ranucci, che mette in discussione il ruolo del pubblico come vero editore. Una vicenda che scuote i principi fondamentali della libertà di informazione.

“L’editore del servizio pubblico è proprio il pubblico, non può essere la politica, non può essere chi vince le elezioni”. Lo ha detto il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, al Festival Il Libro Possibile, confermando il taglio di quattro puntate della sua trasmissione: “ Chi lo ha deciso ha un nome e un cognome. Nella storia della Rai non era mai successo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ranucci: “Report? Tagliate quattro puntate, chi lo ha deciso ha un nome e un cognome. Mai successo in Rai”

