Hub culturale Villa di Maser - Colazione in villa

Immergiti in un risveglio indimenticabile presso l'hub culturale Villa Maser, dove la magia di una colazione in un contesto esclusivo prende vita nella suggestiva Sala a Crociera, adornata da affreschi cinquecenteschi e un’atmosfera intima. Un’esperienza pensata per chi cerca il piacere di un’ospitalità autentica e raffinata, un modo speciale per iniziare al meglio la giornata. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: ti aspettiamo per rendere il tuo risveglio straordinario.

Un invito a cominciare la giornata in un contesto straordinario: la Sala a Crociera di Villa Maser, impreziosita da affreschi cinquecenteschi e da un’atmosfera intima e raffinata. Un’esperienza riservata a chi apprezza il valore del dettaglio e il piacere dell’accoglienza autentica. Date. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Villa di Maser - Mattina nel verde, pomeriggio nell'arte - Scopri la bellezza di Villa di Maser con due domeniche immersive nel verde e nell’arte. L’8 e il 22 giugno 2025, goditi passeggiate panoramiche e l’incanto del rinascimento, unendo il fascino della natura alla ricchezza culturale dei colli di Maser.

