Pronti a scatenare la creatività? Mercoledì 16 luglio, presso la Biblioteca comunale di Susegana, i bambini tra gli 8 e gli 11 anni potranno partecipare al laboratorio "Ci metto la faccia!", un'esperienza unica su stoffa dove disegneranno e personalizzeranno il volto in modo originale e divertente. Non è il solito disegno: qui, ognuno potrà esprimere la propria personalità attraverso l'arte, lasciando il segno con entusiasmo e fantasia!

CI METTO LA FACCIA! Laboratorio su stoffa per bambini MERCOLEDI' 16 LUGLIO dalle 16.00 alle 18.00 vi aspettiamo presso la Biblioteca comunale di Susegana per il laboratorio "Ci metto la faccia!" nel quale i bambini (dagli 8 agli 11 anni) disegneranno.. la propria faccia! Non come il solito. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it