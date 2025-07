Lucca Vannacci alla Casa del Boia | Ottima località per parlare di sicurezza

Lucca Vannacci ha scelto la suggestiva Casa del Boia come cornice per un dibattito sulla sicurezza, suscitando grande interesse con la sua provocazione: “Remigrazione subito”. Quasi 400 partecipanti al convegno e 180 alla cena testimoniano l’importanza dell’argomento. Un evento che ha acceso il dibattito pubblico, confermando quanto sia attuale e urgente affrontare queste tematiche con chiarezza e determinazione.

Quasi 400 persone al convegno, 180 alla cena. L’europarlamentare: “Remigrazione subito” “Alla Casa del Boia per parlare di sicurezza: quale luogo più adatto?” Con questa provocazione, l’europarlamentare Roberto Vannacci ha aperto il suo intervento durante il convegno organizzato giovedì sera nel centro storico di Lucca. Un appuntamento partecipato – secondo quanto riportato dallo stesso Vannacci – da quasi 400 persone al dibattito e 180 alla cena che si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza dell’Anfiteatro. L’eurodeputato eletto con la Lega ha colto l’occasione per ringraziare i “tre team Vannacci” che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, così come la moderatrice Chiara Giannini e i relatori Laura Lucchi, Matteo Pacini e Gianluca Panattoni, definendo i loro interventi “interessanti, approfonditi e colti”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lucca. Vannacci alla Casa del Boia: “Ottima località per parlare di sicurezza”

Roberto Vannacci a Lucca: “Famiglia e Ambiente al centro del futuro” - Il Generale Roberto Vannacci a Lucca ha partecipato a un convegno promosso da Pro Vita e Famiglia, focalizzato su famiglia e ambiente.

