Calligrafia | la scrittura come arma per pensare

La calligrafia, considerata storicamente un'arte e uno strumento di pensiero, rischia di svanire nel panorama dell'era digitale. Drew Gilpin Faust, nel 2022, prevede che in futuro la scrittura corsiva sarà insegnata come patrimonio storico, proprio come oggi si studiano le antiche paleografie. Questa riflessione ci invita a chiederci: quanto la scrittura manuale contribuisce ancora al nostro processo creativo e cognitivo? È un patrimonio che dobbiamo preservare, o un capitolo destinato a scomparire?

In futuro, la scrittura corsiva dovrà essere insegnata agli studiosi nello stesso modo in cui oggi si insegna la scrittura corsiva elisabettiana o la paleografia». Questa amara profezia è stata pubblicata su The Atlantic nel 2022 da Drew Gilpin Faust, presidente emerita di Harvard. Della scomparsa del corsivo si discuteva già da alcuni anni e lei ebbe la bella idea di chiedere ai suoi studenti se scrivessero mai a mano: «Uno studente ha raccontato di aver dovuto chiedere ai suoi genitori di "tradurre" le lettere scritte a mano dai suoi nonni. Ho chiesto agli studenti se facevano liste della spesa, tenevano diari o scrivevano lettere di ringraziamento o di condoglianze.

