Mondiali Singapore il Settebello pronto al debutto contro la Romania

Il Settebello, la leggenda della pallanuoto italiana e vicecampione del mondo in carica, si prepara ad affrontare con determinazione il primo match ai 22esimi mondiali delle discipline acquatiche a Singapore. Un debutto che promette emozioni e spettacolo, con l’obiettivo di consolidare il prestigio azzurro in un palcoscenico internazionale di grande rilevanza. La sfida contro la Romania rappresenta il primo passo di questa avventura entusiasmante che coinvolge tutta l’Italia...

Il Settebello, vicecampione del mondo della pallanuoto in carica sarĂ protagonista nel girone A dei 22esimi mondiali delle discipline acquatiche, a Singapore. Il Settebello è pronto all’esordio. I vicecampioni del mondo in carica saranno protagonisti nel girone A dei 22esimi mondiali delle discipline acquatiche, a Singapore, ed esordiranno oggi, sabato 12 luglio, alle 14:45 italiane (20:45 locali) all’Ocbc Aquatic Center contro la Romania allenata dall’ex mancino azzurro Bogdan Rath. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it