Ventimiglia scomparso bambino di 5 anni Alain Barnard Ganao da campeggio Por la Mar indossava maglietta bianca e pantaloncini verdi

Un appello urgente scuote Ventimiglia: Alain Barnard Ganao, 5 anni, scomparso venerdì 11 luglio, è stato visto l’ultima volta alle 19:30 mentre attraversava la strada con un passante. Indossava una maglietta bianca e pantaloncini verdi. Le autorità e la comunità sono in allerta, mobilitate per ritrovarlo al più presto. La ricerca è ancora in corso, e ogni informazione potrebbe fare la differenza nel ritrovamento di Alain.

L'ultimo avvistamento del bambino risale intorno alle 19:30, quando un passante lo ha aiutato ad attraversare la strada. Successivamente, è stato visto vicino ad un supermercato A Ventimiglia, nella serata di venerdì 11 luglio si sono perse le tracce di Alain Barnard Ganao, un bambino di appe.

