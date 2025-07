Gruppo 8 trattative in stallo Europa Verde | La prefettura convochi un tavolo

La protesta dei lavoratori di Gruppo 8 e la richiesta di Europa Verde di un intervento rapido mettono in luce l’urgenza di trovare risposte concrete. La prefettura deve convocare immediatamente un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte, affinché si possano superare le trattative in stallo e garantire un futuro stabile per i lavoratori e l’azienda. Ricordando che i lavoratori non sono numeri da...

Continua lo sciopero dei lavoratori della Sofalegname, attivi nello stabilimento di Gruppo 8. Europa Verde chiede alla prefettura di "convocare immediatamente un tavolo con tutte le parti coinvolte, compresa Gruppo 8, per trovare soluzioni concrete. Ricordando che i lavoratori non sono numeri da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: gruppo - europa - verde - prefettura

Finale Europa League, Vicario: «Il Tottenham contro lo United può fare la storia. Siamo un grande gruppo, abbiamo reagito alle difficoltà. E se si va ai rigori sono pronto» - In vista della finale di Europa League, Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, esprime la sua determinazione: "Siamo un grande gruppo, abbiamo affrontato le difficoltà e, se servono i rigori, sono pronto".

Gruppo 8, trattative in stallo. Europa Verde: La prefettura convochi un tavolo; Riceci, battaglia epocale: Un modello da seguire. E ora Tiviroli si dimetta; Internazionale di estrema destra a Roma, appello al prefetto: No a raduni nostalgici.

Ricostituita. Europa Verde. Ravenna - Il Resto del Carlino - I due portavoce sono Mariapia Galletti e Antonio Lazzari (nella foto), eletti all’unanimità dall’assemblea. Riporta ilrestodelcarlino.it

Europa Verde entra in Consiglio comunale a Sassari - A costituirlo sono i consiglieri Marco Dettori e Lello Panu, che hanno ufficializzato oggi la loro adesione al partito di Angelo ... Come scrive ansa.it