Banda dei Rolex anche per il boss latitante arriva la sentenza | 16 anni di carcere

La banda dei Rolex, un sodalizio criminale noto per le sue operazioni violente e il patrimonio di lusso, si prepara a un nuovo capitolo: per il boss latitante Kristian Lumaj arriva una sentenza di 16 anni di carcere. Nonostante la sua fuga, la giustizia ha sancito la condanna, segnando un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata. La vicenda dimostra che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno i più ricercati...

Dovrà scontare 16 anni di carcere Kristian Lumaj, “boss” della cosiddetta banda dei Rolex. Il 34enne cittadino albanese non era presente in aula in quanto a tutt’oggi latitante, ed è stato condannato dal giudice Flavia Mangiante per vari reati tra cui rapina, lesioni personali e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: banda - rolex - boss - latitante

Fingevano di voler giocare a padel e rubavano Rolex a bordo campo: ecco come agiva la "banda" di ladri - Una banda di ladri, fingendosi appassionati di padel, derubava proprietari di Rolex durante le partite.

Banda dei Rolex, anche per il boss latitante arriva la sentenza: 16 anni di carcere https://ift.tt/IVvA2Ch https://ift.tt/7eEMXtJ Vai su X

Arriva anche l’ultima condanna, quella più pesante, per la banda dei Rolex: Kristjan Lumaj, ritenuto il capo del gruppo che tra il 2022 e il 2023 seminò il terrore a Trieste, è stato condannato a 16 anni di carcere per 8 rapine consumate e 2 tentate, un tentato o Vai su Facebook

Banda dei Rolex, anche per il boss latitante arriva la sentenza: 16 anni di carcere; TRIESTE | BANDA DEI ROLEX: CONDANNATO A 16 ANNI DI CARCERE IL BOSS, ANCORA LATITANTE; Stangata alla banda dei Rolex: sedici anni al boss, ma il criminale è latitante.

Banda dei Rolex, il processo: 35 anni di pene per sette imputati ... - Per la "banda dei Rolex" si è chiuso oggi, lunedì 13 maggio, il processo in primo grado al Tribunale di Trieste davanti al giudice dell'udienza preliminare Alessio Tassan. Scrive ilgazzettino.it

Latitante da 6 mesi, arrestato a Napoli: era in una banda che rapinava ... - Latitante da 6 mesi, arrestato a Napoli: era in una banda che rapinava Rolex, deve scontare 11 anni . Riporta fanpage.it