L’atmosfera a Wimbledon si infiamma: Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic, che sembra ormai in declino. Dopo anni di dominio, il serbo non riesce più a compiere gli incredibili miracoli che lo hanno reso leggenda. Secondo il Telegraph, Djokovic è ora chiaramente inferiore a Sinner e Alcaraz, segnando un nuovo capitolo nel tennis internazionale. Per la prima volta in 52 incontri di questo livello, il suo regno sembra vacillare...

Ieri Jannik Sinner ha raggiunto la finale a Wimbledon grazie alla vittoria in tre set contro Novak Djokovic; il serbo, 38 anni, sembra ora più che mai in decadenza. Djokovic non vedeva l’ora di terminare il match con Sinner, non riesce più a fare i miracoli in campo. Il Telegraph scrive: Ora non c’è dubbio: Djokovic è a un livello inferiore rispetto a Sinner e Alcaraz. Per la prima volta in 52 partite in questa fase di un torneo importante, Novak Djokovic sembrava rassegnato al suo destino. L’implacabile Jannik Sinner lo ha ridotto a uno stato di mite arrendevolezza. Una carriera definita da numeri incredibili, dai 24 titoli del grande slam alle 14 semifinali solo su questo prato, ma alla fine si è imbattuto in un gioco di età senza pietà, con il sette volte campione impotente all’età di 38 anni per resistere a un ragazzo di 15 anni più giovane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner ha ridotto Djokovic alla rassegnazione, il serbo non riesce più a fare miracoli in campo (Telegraph)

