The Jackal al BCT Festival | Chi ha incastrato Peter Pan di Paolo Bonolis è stato un grande riferimento per Gli Scatenati – Intervista Video

Gli I The Jackal, protagonisti del BCT Festival di Benevento, tornano sul set con entusiasmo e passione, condividendo le loro impressioni su Pesci Piccoli 2. Dopo un debutto che ha conquistato pubblico e critica, sono pronti a continuare a raccontare storie coinvolgenti e innovative. La loro energia contagiosa e la voglia di superare ogni limite rendono questa esperienza un vero e proprio punto di riferimento nel panorama televisivo. E ora, scopriamo cosa hanno da dire…

I The Jackal protagonisti al BCT Festival di Benevento raccontano le impressioni dopo il debutto di Pesci Piccoli 2. “È stato bellissimo tornare sul set perché quando reciti in una serie speri di fare mille stagioni a patto che ci siano tante cose da raccontare. Dopo la prima stagione c’era ancora tanto da dire, e ancora oggi c’è molto altro da poter raccontare. Mandiamo questo messaggio a chi di dovere: i produttori. Noi in realtà volevamo fare la seconda stagione perché quando abbiamo fatto la prima il Napoli ha vinto lo Scudetto ed è incredibile che abbiamo fatto la seconda stagione e il Napoli ha rivinto lo Scudetto, quindi se non vogliono produrla i produttori almeno De Laurentiis”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - The Jackal al BCT Festival: “Chi ha incastrato Peter Pan di Paolo Bonolis è stato un grande riferimento per Gli Scatenati” – Intervista Video

