Ettore Gerosa sindaco di Mortara muore in un incidente in scooter

Una notizia sconvolgente scuote la comunità di Mortara: Ettore Gerosa, il sindaco di 70 anni di Fratelli d’Italia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Mentre percorreva la provinciale 16, il suo scooter ha perso il controllo in una curva. Un dolore profondo che lascia un vuoto incolmabile. La sua dedizione alla città e il suo sorriso rimarranno nel cuore di tutti.

Il sindaco di Mortara (Pavia), Ettore Gerosa, 70 anni (FdI), è morto nel tardo pomeriggio di venerdì in un incidente stradale vicino a Ottobiano, lungo la provinciale 16 in direzione San Giorgio Lomellina. Secondo le informazioni del 118, Gerosa ha perso il controllo del suo scooter in una curva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

