Ciro Immobile e Malika Ayane scelgono la costa teatina | cena in famiglia a Francavilla e relax a Rocca San Giovanni

Ciro Immobile e Malika Ayane, due talenti di fama nazionale, hanno scelto ancora una volta la splendida costa teatina per un meritato momento di relax. Tra una cena in famiglia a Francavilla e una passeggiata a Rocca San Giovanni, dimostrano come questa meravigliosa regione continui ad essere il rifugio ideale per star e appassionati. La loro visita conferma che la costa teatina è il luogo perfetto per coniugare natura, buona cucina e convivialità .

Due volti noti della musica e dello sport hanno scelto ancora una volta la costa teatina per un momento di relax e buona cucina. Ciro Immobile e Malika Ayane sono stati avvistati in due delle location piĂą suggestive del litorale, tra Francavilla al Mare e Rocca San Giovanni.

