Ascolti TV | Venerdì 11 Luglio 2025 Il Best Of del Summer Hits 15.6% vince facile contro Vanina 10.2% Quarto Grado svetta al 12.2%

Venerdì sera, il panorama televisivo italiano si accende tra talent e partite europee. Il “Best of Summer Hits” su Rai1 conquista 1.828.000 spettatori, mentre la replica di “Vanina” su Canale5 coinvolge oltre un milione di telespettatori. La sfida tra Italia e Spagna agli Europei Femminili di Calcio su Rai2 affascina 1.362.000 spettatori. Tra emozioni e intrattenimento, la serata si conferma un mix di successi e passioni da non perdere.

Nella serata di ieri, venerdì 11 luglio 2025, su Rai1 Tim Summer Hits – Best Of ha interessato 1.828.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 la replica di Vanina – Un Vicequestore a Catania ha conquistato 1.254.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 la partita degli Europei Femminili di Calcio – Italia-Spagna intrattiene 1.362.000 spettatori pari al 9.7%. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 858.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Buongiorno, notte segna 283.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.267.000 spettatori (12.2%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 11 Luglio 2025. Il Best Of del Summer Hits (15.6%) vince facile contro Vanina (10.2%), Quarto Grado svetta al 12.2%

