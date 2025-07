Danza itinerante e Noche cubana | il centro storico diventa palcoscenico di ritmi latini colori e ricchi costumi

L’incanto della danza itinerante e la passione della Noche Cubana trasformano il centro storico in un vibrante palcoscenico di ritmi latini, colori e costumi ricchi di fascino. È davvero “Uno spettacolo d’estate”, un cartellone di eventi estivi che unisce cultura, condivisione e bellezza, regalando serate all’aperto indimenticabili per ogni gusto. E con appuntamenti come quelli di martedì 15 e giovedì 17, il festival promette ancora molte sorprese…

È davvero “Uno spettacolo d’estate”. Il cartellone degli eventi estivi all’insegna della cultura, della condivisione e della bellezza, sta regalando serate all’aria aperta molto piacevoli e per tutti i gusti. Una programmazione che avrà ancora molto da raccontare: come martedì 15 e giovedì 17. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: danza - itinerante - noche - cubana

Danza e quiz interattivi per più giovani: al Piccinni lo spettacolo itinerante 'Percorsi di legalità' - Questa mattina, il Teatro Piccinni di Bari ha ospitato lo spettacolo itinerante "Percorsi di legalità, in scena con la Polizia di Stato".

Con i negozi aperti per i saldi di stagione, martedì 15 e giovedì 17 luglio 2025, dalle 20, la musica danzante si impadronirà di vie, piazze e luoghi di naturale bellezza. Ecco tutti i dettagli del programma Vai su Facebook

“Danza itinerante e Noche cubana: il centro storico diventa palcoscenico di ritmi latini, colori e ricchi costumi; Noche cubana: il centro storico diventa palcoscenico di ritmi latini; Empoli, rimosso veicolo abbandonato in zona Santa Maria.

Noche cubana: il centro storico diventa palcoscenico di ritmi latini - Il centro diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto dove tutte le più svariate espressioni della danza si incontreranno sotto le stelle e in vari luoghi di vera bellezza della città. Segnala nove.firenze.it

Ecco la ’Noche Cubana’ a suon di ritmo latino ... - la Nazione - Martedì prossimo, infatti, la manifestazione musicale invaderà il centro storico cittadino, con esibizioni e spettacoli ... lanazione.it scrive