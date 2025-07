SWITCH SaltyNX 1.30 | Nuove Funzionalità e Migliorie per Nintendo Switch

Scopri le ultime novità di SaltyNX 1.3.0, l'innovativo background process per Nintendo Switch! Con funzionalità avanzate e miglioramenti significativi, questa versione permette agli utenti di personalizzare e ottimizzare al massimo le prestazioni della loro console. Dalla possibilità di overclockare gli schermi esterni fino a nuove opzioni di modifica, SaltyNX si conferma uno strumento indispensabile per chi desidera spingersi oltre i limiti del sistema Nintendo. Ecco cosa aspettarsi dalla versione più potente e versatile di sempre.

SaltyNX, il famoso background process per Nintendo Switch che permette modifiche avanzate a giochi e sistema, ha raggiunto la versione 1.3.0, introducendo nuove funzionalità e importanti correzioni. Questo aggiornamento, sviluppato da masagrator, porta con sé migliorie significative per gli utenti che desiderano personalizzare le prestazioni della loro Switch. Novità in SaltyNX 1.3.0. Supporto all’Overclock degli Schermi Esterni (fino a 120 Hz). Una delle feature più attese di questa release è la possibilità di aumentare il refresh rate degli schermi esterni compatibili fino a 120 Hz. Questo significa che, su monitor o TV che supportano alte frequenze di aggiornamento, potrete godere di un’esperienza più fluida nei giochi che lo permettono. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net