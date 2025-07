Ascolti TV | Giovedì 10 Luglio 2025 Temptation vola al 29.6% Don Matteo 14.1%

I dati degli ascolti televisivi del 10 luglio 2025 mostrano come Temptation Island su Canale5 abbia dominato la serata con ben 3.697.000 spettatori e il 29.6% di share, consolidando il suo ruolo di più amato dal pubblico. Rai1 con Don Matteo 13 ha invece registrato un seguito fedele di oltre 2 milioni di telespettatori, attestandosi al 14.1%. Una serata di grandi numeri e preferenze diverse che riflettono l'ampia varietà dell’intrattenimento televisivo odierno.

Nella serata di ieri, giovedì 10 luglio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13  ha interessato 2.031.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.697.000 spettatori con uno share del 29.6% (Buonanotte a 1.667.000 e il 30.4%). Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 961.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso 625.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Braven – Il coraggioso incolla davanti al video 763.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Colpo di dadi  segna 541.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Il corriere – The Mule  totalizza un a.m. di 714. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it