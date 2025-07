Bambino scomparso a Ventimiglia | ricerche in corso

Un bambino scomparso a Ventimiglia sta mobilitando squadre di soccorso e cittadini nel cuore della città. Il piccolo si è allontanato improvvisamente da un campeggio, approfittando di un momento di distrazione del padre durante le operazioni di montaggio della tenda. Le ricerche sono in corso con grande intensità e speranza di ritrovare il prima possibile il giovane. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di angoscia.

Si è allontanato da un campeggio mentre il papà montava la tenda L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bambino scomparso a Ventimiglia: ricerche in corso

In questa notizia si parla di: bambino - scomparso - ventimiglia - ricerche

Vallefoglia, allarme per un bambino scomparso. «È caduto dal ponte». Ricerche in corso, task force sul posto - Vallefoglia è in allerta per la scomparsa di un bambino, caduto da un ponte. Le ricerche sono in corso, con una task force attiva sia via aerea che terrestre.

Bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia, dopo una notte di ricerche ancora non si hanno notizie https://dire.it/12-07-2025/1167191-ventimiglia-ricerche-disperate-per-alain-bimbo-5-anni-scomparso-nel-nulla/… Vai su X

Attimi di panico a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove nel tardo pomeriggio è scomparso un bambino di circa cinque anni, Alain Barnard Ganao, nato a Torino da genitori di origini straniere. Il bambino, secondo le prime informazioni, si trovava all'interno d Vai su Facebook

Ventimiglia, bimbo scomparso da camping: ricerche in corso per trovare Alain; Bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia da un campeggio, ricerche in corso da ore: l’ultimo avvistamento; Ventimiglia, notte di ricerche per trovare il bambino scomparso.

Ventimiglia, notte di ricerche per trovare bambino scomparso - Droni con termocamere, unità cinofile e un elicottero: è imponente la macchina delle ricerche di Alain Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni nato a Torino da genitori asiatici, scomparso ieri sera ... Si legge su msn.com

Bimbo di 5 anni scompare improvvisamente dal campeggio a Ventimiglia: ricerche con droni, cani ed elicottero - Massima mobilitazione e ricerche in corso in tutta la zona per il picolo Alain Barnard Ganao di 5 anni scomparso nella serata di venerdì da un campeggio ... Lo riporta fanpage.it