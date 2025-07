Lamine Yamal festa da sogno per i 18 anni | location svelata all' ultimo minuto divieto di smartphone lista infinita di invitati vip e la 10 di Messi in regalo

La festa da sogno di Lamine Yamal per i suoi 18 anni sta facendo il giro del web, tra location segrete svelate all’ultimo momento, una lista infinita di VIP e regali esclusivi come la maglia numero 10 di Messi. Già a soli 18 anni, il talento spagnolo si distingue come uno dei calciatori più forti al mondo, avendo conquistato sei trofei. Un compleanno che promette di essere indimenticabile, e noi non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli!

L’impressione è che nelle ultime ore ci abbiano spoilerato quale sarà il tema della festa dei di 18 anni di Lamine Yamal Siamo pronti a vedere tutto il Barça in versione Super Saiyan ? Ah, Wojciech, sei fantastico ? #szczesny #barcellona #lamineyamal Vai su Facebook

La festa top-secret a Ibiza per i 18 anni di Yamal: location segreta, cellulari vietati. Invitato anche Hamilton Vai su X

