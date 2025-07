Probabili truffe sul telefonino la Asl non c’entra niente

Attenzione ai truffatori: recentemente sono stati segnalati SMS sospetti che fingono di provenire dal CUP dell’ospedale del Mugello. La ASL C821 non invia comunicazioni tramite SMS e invita i cittadini a non cliccare su link o fornire dati sensibili. Rimani sempre vigile e informa immediatamente le autorità in caso di dubbi, perché la sicurezza dei tuoi dati è una priorità assoluta.

A seguito di alcune segnalazioni ricevute questa mattina da parte di utenti che si sono rivolti alla portineria e allo sportello Cup dell'ospedale del Mugello, l'Azienda Sanitaria invita i cittadini a non dare seguito a eventuali SMS sospetti che sembrano provenire dagli uffici CUP (Centro Unico.

Attenzione alle truffe telefoniche: la ASL del Mugello ribadisce che non invia SMS sospetti. Recentemente, alcuni utenti hanno segnalato messaggi ingannevoli provenienti da numeri sconosciuti, che fingono di essere uffici CUP.

