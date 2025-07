LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | via alla FP2 piove al Sachsenring

Il GP di Germania 2025 si accende con emozioni sotto la pioggia al Sachsenring, mentre i nostri piloti affrontano le prime sessioni in un'atmosfera incerta e ricca di suspense. La pista bagnata mette alla prova le strategie e il coraggio dei protagonisti, pronti a personalizzare le proprie azioni in tempo reale. Resta aggiornato su tutte le fasi della gara, perché ogni istante può riservare sorprese e spettacolo. Clicca qui per seguire la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 VIA ALLA FP1!!!! Inizia però a piovigginare. 10.09 Chiaramente, i centauri cercheranno di evitare di prendersi dei rischi, considerata la vicinanza con le qualifiche. 10.07 Asfalto tendenzialmente asciutto, ma fuori la traiettoria non lo è, per cui vedremo come si comporteranno i piloti. 10.05 5? e si parte con la FP2. 10.03 Bagnaia ha chiarito che userĂ il telaio standard, mentre l’altro potrĂ aiutarlo su altre piste. Fondamentale per lui sarĂ il feeling sull’anteriore. 10.00 Tra 10? avrĂ il via una sessione utile soprattutto a definire il feeling sui long run, in vista della Sprint Race. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: via alla FP2, piove al Sachsenring

