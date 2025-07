Vertenza Eni-Versalis | Brindisi sia riconosciuta come ' sito chimico critico europeo'

La vertenza Eni Versalis di Brindisi si fa sempre più cruciale, grazie anche alla richiesta di riconoscimento come sito chimico critico europeo. In una lettera firmata dal segretario generale Cgil Brindisi, Massimo Di Cesare, si sottolinea l’importanza di questa designazione per tutelare la salute e il futuro della comunità locale. La battaglia continua: unire le voci è il primo passo verso un cambiamento concreto.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata dal segretario generale Cgil Brindisi Massimo Di Cesare e inviata a Eni-Versalis, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al presidente Sepac Leo Caroli, al prefetto di Brindisi Luigi Carnevale e al presidente di Confindustria Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: brindisi - versalis - vertenza - riconosciuta

