Una serata al Salento Fun Park | prima il libro sull' Africa poi le sonorità dal Costarica

Preparati a vivere un'esperienza unica al Salento Fun Park di Mesagne! Domenica 13 luglio 2025, alle 20:00, due eventi straordinari ti porteranno in un viaggio tra culture e sonorità dal mondo: prima il libro sull'Africa, seguito dalle vibranti note della musica dal Costa Rica. Un'occasione imperdibile per scoprire, condividere e lasciarsi coinvolgere da emozioni internazionali. Non mancare a questa serata di scoperta e contagiosa energia!

MESAGNE - Domenica 13 luglio 2025, alle 20:00, il Salento Fun Park di via Udine, Mesagne, ospiterà un doppio evento all'insegna della cultura, della musica e delle vibrazioni internazionali. Le associazioni Arci La Manovella Mesagne e Salento Fun Park, con il patrocinio del Comune di Mesagne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: salento - park - serata - prima

MESAGNE, UNA DOMENICA TRA RACCONTI D’AFRICA E SONORITÀ GLOBALI: IL 13 LUGLIO ARRIVA L’EVENTO DI ARCI LA MANOVELLA E SALENTO FUN PARK [Ingresso libero] Domenica 13 luglio 2025, alle ore 20:00, il Salento Fun Park di Via Udine Vai su Facebook

Una serata al Salento Fun Park: prima il libro sull'Africa, poi le sonorità dal Costarica; Un parco delle zucche aperto al pubblico: a Ruffano il primo Pumpkin patch; **Università: Mattarella, 'ateneo Salento esempio meridionalismo adulto'**.

Una serata al Salento Fun Park: prima il libro sull'Africa, poi le sonorità dal Costarica - Domenica 13 luglio 2025, alle 20:00, il Salento Fun Park di via Udine, Mesagne, ospiterà un doppio evento all'insegna della cultura, della musica e delle vibrazioni internazionali. Riporta brindisireport.it

Salento, Gianni Morandi a sorpresa sul palco: "Sapete che cantavo prima ... - Gianni Morandi è stato l'ospite a sorpresa dell'affollata serata di 'Battiti live' a Nardò ... Secondo bari.repubblica.it