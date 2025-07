Numerose buche in via Caduti per la Libertà a Gozzano | il Comune deve intervenire

piccola imperfezione, ma di un problema che necessita interventi urgenti per garantire la sicurezza di tutti. È ormai evidente che il Comune di Gozzano deve intervenire prontamente per riparare la carreggiata e prevenire incidenti, restituendo a Via Caduti per la Libertà il decoro e la funzionalità che merita. Solo così potremo assicurarci una viabilità sicura e un quartiere più bello e vivibile.

Via Caduti per la Libertà , una delle strade residenziali di Gozzano, si trova in condizioni decisamente critiche. L'asfalto è visibilmente danneggiato con numerose buche e crepe che rappresentano un rischio concreto per automobilisti, ciclisti e pedoni. Non si tratta di qualche semplice.

