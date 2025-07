Elezioni Regionali Cirielli FdI | Non sgomito ma sono pronto alla candidatura

In un clima di solide ambizioni e ottime prospettive, la candidatura di Cirielli alle elezioni regionali non è un'ipotesi da sgomitare, ma una concreta possibilità. Fratelli d’Italia ha deciso di puntare forte sul nostro territorio, riconoscendo nel mio percorso e nei sondaggi i segnali di un pieno sostegno. È il momento di costruire insieme un futuro solido per la regione: sono pronto a dare tutto per questa sfida.

Tempo di lettura: 2 minuti "La posizione di Fratelli d'Italia è nota da tempo. Il coordinatore regionale, il sottosegretario Iannone mi ha chiesto una disponibilità. Il partito campano mi ha dato questa investitura, e chiaramente nel nostro partito il territorio conta molto. Poi abbiamo avuto dei sondaggi, fatti tra vari candidati possibili del centrodestra, che mi hanno visto come il più forte. Donzelli intendeva dire questo. Ma ha fatto anche un ragionamento che condivido: non vogliamo mettere bandierine, ci interessa il candidato più forte. Se ci saranno nomi che vanno meglio nei sondaggi, non sarà una questione di bandiera".

