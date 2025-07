Partito democratico presentata a Catania la nuova segreteria regionale

Il Partito Democratico di Catania si rinnova con entusiasmo: Anthony Barbagallo, nuovo segretario regionale, ha svelato la squadra che guiderà il partito in Sicilia. Durante la riunione della direzione, convocata dalla presidente Cleo Li Calzi, sono state illustrate le strategie per rafforzare il front democratico. “Avevo già annunciato in fase... Un passo importante verso un futuro più coeso e protagonista nel panorama politico locale e nazionale.

Il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo ha presentato la nuova segreteria regionale del partito. La segreteria è stata presentata nel corso della riunione della direzione regionale, convocata dalla presidente del partito siciliano, Cleo Li Calzi. “Avevo già annunciato in fase. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: regionale - partito - segreteria - democratico

Congresso Pd, la lettera di Trappolino: "Diamo all’Umbria un Partito Democratico all’altezza del suo popolo e delle sfide del governo regionale" - Il Partito Democratico dell’Umbria si appresta a celebrare il suo congresso, un momento cruciale per rafforzare il legame con il suo popolo e affrontare le sfide della regione.

Comunicato del Partito Democratico Circolo di Canosa – Segreteria - Bisogna anteporre il noi all’IO Nel primo pomeriggio di oggi 26.06.2025 in una torrida giornata di caldo, presenti il Commissario Bat Senatore Dario Parrini insieme al Segretario Regionale Vai su Facebook

Partito democratico, presentata a Catania la nuova segreteria regionale; Peppe Calabrese capo segreteria del PD regionale, gli auguri di Curciullo, Dipasquale e Schininà - Radio RTM Modica; Barbagallo annuncia la squadra del Partito Democratico Sicilia.

Partito Democratico, Pietro Bartolo nella nuova segreteria regionale - L'ex europarlamentare e medico del poliambulatorio di Lampedusa, Pietro Bartolo, noto per le cure ai migranti, farà parte della nuova segreteria regionale del Partito democratico. Segnala agrigentonotizie.it

Peppe Calabrese capo segreteria del PD regionale, gli auguri di Curciullo, Dipasquale e Schininà - "Auguri e buon lavoro a Peppe Calabrese, appena riconfermato all'interno della segreteria regionale del Partito Democratico, con un ruolo di ancora ... radiortm.it scrive