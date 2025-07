Maturità 2025 tra proteste e polemiche docenti Influencer a confronto | Schettini e Galiano

L'esame di maturità 2025 sta vivendo una rivoluzione silenziosa ma significativa: studenti e insegnanti si confrontano tra proteste e polemiche, alimentando un dibattito acceso sui social e oltre. Tra boicottaggi e opinioni contrastanti, i “docenti influencer” come Schettini e Galiano si schierano per un cambiamento profondo nel sistema educativo. È il momento di capire cosa si nasconde dietro questa protesta e quale strada possa aprirsi per il futuro delle scuole italiane.

Il Caso delle proteste all'orale. Un'ondata di protesta silenziosa sta attraversando gli esami di maturità 2025: sempre più studenti decidono di boicottare l'orale, rimanendo in silenzio di fronte alla commissione, per denunciare il sistema competitivo dei voti. Il fenomeno ha acceso un ampio dibattito anche tra i cosiddetti "docenti influencer". Schettini: «Serve un altro tipo di protesta». Vincenzo Schettini, docente e divulgatore noto per il suo progetto "La fisica che ci piace", interviene con toni critici ma rispettosi nei confronti degli studenti: «Capisco il disagio dietro quel silenzio, ma protestare così non è efficace».

