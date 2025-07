Far West oltre confine | rissa con coltelli e bottiglie rotte tre denunce

Una notte movimentata a Lucia, nel cuore del confine tra Italia e Slovenia, dove una violenta rissa ha scosso il tranquillo luogo di incontro. Con coltelli, bottiglie rotte e altri oggetti, l’alterco si è trasformato in un episodio di pura tensione, portando a tre denunce ufficiali. La polizia di Capodistria, intervenuta prontamente, ha messo fine al caos, ma le conseguenze della notte rimangono ancora da valutare.

Rissa oltre confine con coltelli, bottiglie rotte e altri oggetti: è successo nella giornata di ieri, giovedì 10 luglio a Lucia, localitĂ nel comune di Pirano. Alle 18:20 la polizia di Capodistria ha ricevuto la segnalazione e gli agenti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo di 48 anni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

