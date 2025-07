Striscioni anarchici in solidarietà con Cospito il Prefetto | Al lavoro per individuare i responsabili

Una serie di striscioni anarchici apparsi in città ha acceso l’attenzione sulla causa di Cospito, spingendo le autorità a intensificare le indagini. Il Prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha convocato una riunione d’emergenza con le forze dell’ordine per individuare i responsabili e garantire la sicurezza pubblica. La collaborazione tra tutte le istituzioni è fondamentale per rispondere prontamente a questi atti dimostrativi e tutelare il tessuto civile della comunità.

Il Prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha presieduto questa mattina una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze dell’Ordine, alla quale hanno preso parte il Questore e i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, convocata in via d’urgenza a seguito del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

