Quel giorno che al Vigorelli di Milano con i Bratles cambiò per sempre la musica in Italia

Quel giorno al Vigorelli di Milano, il 24 giugno 1965, i Beatles cambiarono per sempre la musica in Italia, lasciando un segno indelebile nella storia culturale del nostro paese. La loro memorabile performance, raccontata nel recente libro "Come Together" della Rizzoli, ha trasformato il panorama musicale nazionale, ispirando generazioni di artisti e appassionati. Quel 24 giugno rimane un simbolo di rivoluzione e passione che ancora oggi risuona nelle note dei nostri cuori.

Quel 24 giugno 1965 fu davvero “il giorno che cambiò la musica in Italia”, stando alla copertina di " Come togheter ", il libro recentissimo che la Rizzoli ha dedicato a quella fatidica esibizione dal vivo dei Beatles in Italia che si tenne al Vigorelli di Milano? Nato nel luglio 1940, quel giorno Ringo Starr aveva 25 anni. Nato anche lui nel 1940, John Lennon era un suo coetaneo. Nato nel 1942 Paul McCartney aveva 23 anni. Nato nel 1943 e dunque ventiduenne, George Harrison era il piĂą giovane del quartetto dei Beatles. Nel 1965 erano giĂ ampiamente riconosciuti e acclamati in tutto il mondo, forse non ancora divinizzati come lo saranno da lì a poco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quel giorno che al Vigorelli di Milano con i Bratles cambiò per sempre la musica in Italia

In questa notizia si parla di: italia - giorno - vigorelli - milano

Lecce: Pasticciotto day, nel giorno del Giro d’Italia Iniziative per la coincidenza - Martedì 13 maggio, Lecce si prepara a festeggiare il Pasticciotto Day in concomitanza con la storica “volata rosa” del Giro d’Italia.

5 luglio 1971 Violenti scontri caratterizzano il concerto milanese dei #LedZeppelin al Vigorelli. concerto dei Led Zeppelin al Vigorelli di Milano, una delle pagine piĂą tristi e assurde dei concerti negli anni '70 in Italia. In quell'occasione la band di Jimmy Page e Vai su X

24 giugno 1965: i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Il quartetto di Liverpool tiene al Vigorelli di Milano i suoi primi show in Italia. Tengono due concerti – uno pomeridiana e uno serale – al Velodromo Vigorelli. Prima di loro artisti italiani come Fa Vai su Facebook

Quel giorno che al Vigorelli di Milano con i Bratles cambiò per sempre la musica in Italia; Quel giorno al Vigorelli «Città in delirio, urlo di una generazione»; Quella volta che i Beatles suonarono al Vigorelli di Milano. E quel mondo così diverso, 60 anni fa.

Quel giorno che al Vigorelli di Milano con i Bratles cambiò per sempre la musica in Italia - "Come togheter" è il frutto combinato del lavoro di una magnifica fotografa italiana degli anni Sessanta, Maria Vittoria Backhaus, e di uno dei più eclettici giornalisti italiani, Marino Bartoletti ... Da ilfoglio.it

Quel giorno al Vigorelli «Città in delirio, urlo di una generazione» - I giornali titolano: “Arrivano i Beatles”. ideawebtv.it scrive