Interruzione volontaria della gravidanza | no alle ingerenze

L’interruzione volontaria della gravidanza rappresenta un diritto fondamentale, sancito dalla legge 194, ma la realtà evidenzia una sfida cruciale: in molte strutture italiane, l’obiezione di coscienza mette a rischio l’accesso alle cure. È ora di rendere questa battaglia una priorità, difendendo il diritto delle donne di scegliere senza ingerenze. È un tema che riguarda tutti noi e il rispetto delle libertà fondamentali.

"In Emilia-Romagna, come in tutta Italia, il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è scritto nero su bianco nella legge 194. Ma la realtà quotidiana è un’altra: in 26 strutture italiane il 100% dei medici si dichiara obiettore, trasformando l’obiezione individuale in obiezione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Per la prima volta una regione italiana introduce per legge l’obbligo di assumere personale sanitario disposto a praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, colmando un vuoto strutturale che rendeva quasi impossibile abortire in molte aree dell’isola - Per la prima volta in Italia, una regione, la Sicilia, introduce per legge l’obbligo di assumere personale sanitario non obiettore di coscienza per garantire il diritto all’aborto.

“Interruzione volontaria della gravidanza: no alle ingerenze” - Il coordinamento del Forum Donne Verdi regionale: “la libertà di scelta non si tocca” ... parmatoday.it scrive

Interruzione volontaria di gravidanza, in Emilia-Romagna percorso che garantisce la sicurezza delle donne - “La pillola RU486, utilizzata per l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, è impiegata da oltre trent’anni in tutto il mondo e gode di una letteratura scientifica vasta e solida, che ne ... Lo riporta sassuolo2000.it