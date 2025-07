Il concerto di Robbie Williams è sold out | triplicati i prezzi degli alberghi

Il concerto di Robbie Williams a Trieste ha fatto registrare un sold out record, con 28.000 biglietti venduti e un'affluenza globale che comprende Italia, Slovenia e Croazia. L'evento ha scatenato un vero e proprio boom di entusiasmo, causando il triplicarsi dei prezzi degli hotel nelle vicinanze. Un appuntamento imperdibile che ha trasformato la città in un palcoscenico internazionale, confermando ancora una volta il suo status di meta musicale di punta.

Data sold out per Robbie Williams a Trieste: per il concerto al Nereo Rocco del 17 luglio sono stati venduti 28mila biglietti, di cui il 70 per cento in Italia e il 30 per cento all'estero, per lo più in Slovenia e Croazia. Si tratta dell'unica data in Italia di quello che, ha dichiarato lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: concerto - robbie - williams - sold

Robbie Williams si sente male durante il concerto e vomita sul palco: “Avevo mangiato troppe caramelle a base di nicotina” – VIDEO - Durante il concerto di Robbie Williams a Monaco di Baviera, un momento drammatico ha interrotto la serata: il cantante, colpito da malore, si è sentito male e ha vomitato sul palco davanti a oltre 100mila fan.

Cresce l’attesa per il concerto di Robbie Williams, venduti 28mila biglietti e prezzi triplicati in alcune strutture ricettive https://www.triesteallnews.it/2025/07/concerto-robbie-williams-sold-out-prezzi-triplicati-strutture-ricettive/ Vai su Facebook

Il concerto di Robbie Williams è sold out: triplicati i prezzi degli alberghi https://ift.tt/2uZvgaX https://ift.tt/lOQua3J Vai su X

Il concerto di Robbie Williams è sold out: triplicati i prezzi degli alberghi; Robbie Williams a Trieste: concerto sold out e hotel alle stelle; Cresce l’attesa per il concerto di Robbie Williams, venduti 28mila biglietti e prezzi triplicati in alcune strutture ricettive.

Robbie Williams in concerto, è sold out e i prezzi degli alberghi sono quasi triplicati - Impennata di prezzi nelle strutture ricettive, ormai per altro quasi tutte sold out, in occasione dell'unica tappa italiana del tour ... Segnala msn.com

Robbie Williams sold out a Trieste, venduti 28mila biglietti - Per il concerto dell'ex Take That, in programma a Trieste il 17 luglio, sono stati venduti 28mila biglietti, di cui il ... Si legge su msn.com