Disastro Air India WSJ | I motori dell’aereo sono stati spenti

Un grave incidente ha scosso il settore aereo: i motori dell'Air India sono stati spenti in volo, sollevando interrogativi sulle decisioni dei piloti. Le indagini si focalizzano ora sulle azioni dell'equipaggio, poiché gli interruttori di alimentazione ai motori risultano disattivati. Un caso che potrebbe ridefinire le procedure di sicurezza e la formazione dei piloti, con implicazioni che andranno ben oltre il settore aeronautico.

Le analisi si stanno concentrando sulle azioni dei piloti perché gli interruttori per l'afflusso di carburante ai due motori risultano essere stati disattivati.

Volo Air India precipitato, «i motori sono stati spenti da chi era in cabina». Esclusi i problemi all'aereo, indagine sui piloti - L'incidente di Air India scuote il mondo dell'aviazione: i primi dati delle scatole nere rivelano un gesto sospetto in cabina che ha portato allo spegnimento dei motori, escludendo problemi tecnici all'aereo.

