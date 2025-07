Incendio ad Archi cento ettari in fumo | sotto sorveglianza le abitazioni origine dolosa

L’incendio di Archi, scoppiato questa mattina e ancora in corso, ha già avvolto circa cento ettari di natura in un inferno di fumo e fiamme. Le cause sembrano essere dolose, e le abitazioni vicine sono sotto stretta sorveglianza. Un intervento immediato e coordinato è fondamentale per contenere i danni e proteggerle. La lotta contro questa emergenza continua con determinazione, cercando di domare l’inarrestabile incendio.

Non è ancora domato l’incendio che dalla tarda mattinata di oggi sta devastando il territorio di Archi. Le fiamme, divampate tra le 10 e le 11 lungo un ciglio stradale, hanno già bruciato circa cento ettari di macchia mediterranea e bosco, richiedendo un imponente dispiegamento di forze. Sul. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

