BACK TO ME il nuovo singolo dei RUDIMENTAL

“ BACK TO ME ”, il nuovo singolo dei RUDIMENTAL, iconico gruppo elettronico inglese vincitore di un BRIT Award, in collaborazione con JESS GLYNNE. È uscito e sarà in radio da venerdì 18 luglio, “ BACK TO ME ”, il nuovo singolo dei RUDIMENTAL, iconico gruppo elettronico inglese vincitore di un BRIT Award, in collaborazione con JESS GLYNNE, vincitrice di un Grammy Award e di un Ivor Novello Award ( LINK ). Il brano è contenuto nel loro quinto e nuovo album in studio, “ RUDIM3NTAL ”, in uscita il 22 agosto e già disponibile in pre-order ( LINK ). Con “ BACK TO ME ”, i pionieri del DnB e la cantante britannica tornano a collaborare su un singolo che fonde alla perfezione una produzione liquid DnB con la voce soul ed emotivamente intensa di Jess Glynne, dando vita ad un inno estivo dal sound travolgente sulla fine di una relazione, dedicato alla libertà, al riscatto personale e alla forza di andare avanti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “BACK TO ME”, il nuovo singolo dei RUDIMENTAL

Back To Me - Rudimental, Jess Glynne.

