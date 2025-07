La finale di Wimbledon 2025 in chiaro su Tv8

Preparati a vivere un emozionante momento di sport: la finale di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in chiaro su TV8, offrendo a tutti la possibilità di seguire l’ultima grande sfida dello Slam londinese. Dopo aver battuto Novak Djokovic in semifinale, Jannik Sinner promette di regalare emozioni indimenticabili in questa storica giornata di tennis. Non perdere l’appuntamento domenica alle 17: il tennis che fa sognare è a portata di click!

Sky ha deciso che la finale di Wimbledon, in programma domenica 13 luglio 2025, sarà visibile a tutti in chiaro, a prescindere dalla presenza o meno in campo dell’azzurro Jannik Sinner (che ci sarà, dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic). Wimbledon 2025: il programma TV della finale. Lo Slam londinese, di cui la pay TV ha acquistato i diritti fino al 2030, vivrà dunque il suo epilogo domenica alle 17 in diretta su Tv8 e i canali Sky Sport (SkySport Uno, SkySport Tennis e SkySport 4K, oltre allo streaming su Now) che hanno trasmesso in queste due settimane l’intero torneo. La diretta con Wimbledon scatterà un’ora prima dell’inizio della finale: alle 16 Eleonora Cottarelli condurrà Sky Tennis Show insieme ai ‘talent’ e ai giornalisti di Sky Sport per accompagnare i telespettatori all’inizio del match. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La finale di Wimbledon 2025 in chiaro su Tv8

In questa notizia si parla di: wimbledon - finale - chiaro - skysport

Quando inizia Wimbledon 2025? Le date e gli orari dal 1° turno alla finale - Quando inizia Wimbledon 2025? La storica tradizione inglese ci svela che il torneo si svolgerà dal 1° luglio, con le prime partite che promettono emozioni fin dai turni iniziali.

#Tennis, la finale maschile #Wimbledon2025 in diretta in chiaro su @TV8it con la qualità @SkySport https://digital-news.it/news/sky-italia/53336/tennis-la-finale-maschile-wimbledon-2025-in-diretta-in-chiaro-su-tv8-con-la-qualit-sky-sport… #Sinner #Alcaraz # Vai su X

Si ripete la finale del Roland Garrros fra il numero uno e il numero due al mondo,una rivincita, tutti noi come gruppo speriamo in un epilogo diverso, sicuramente è la finale che tutti si aspettavano,una rivincita per il nostro Dolomitico talento JANNIK.noi non ve Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, Finale Wimbledon 2025: quando si gioca, orario, tv, programma in chiaro; Wimbledon, la finale sarà trasmessa in chiaro: orario e dove vederla; Sky Sport: la finale maschile di Wimbledon anche in chiaro su TV8.

Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon 2025: quando si gioca, l'orario e dove vederla in tv (anche in chiaro) e in streaming - Alcaraz l'ultimo atto del torneo londinese, la rivincita dell'epica finale del Roland ... Scrive msn.com

Wimbledon 2025, la finale maschile sarà visibile in chiaro: Sinner vs Alcaraz anche su TV8 - Un appuntamento imperdibile per gli amanti del tennis e dello sport in generale: Sky ha annunciato che la finale maschile di Wimbledon 2025, in programma ... Secondo quilink.it