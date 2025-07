Fa irruzione alla festa dei bambini e uccide la cognata nonna della festeggiata Il fastidio per il rumore e gli spari cosa è successo

Una serata di allegria si è trasformata in un dramma imprevisto a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Durante una festa per bambini, un uomo di 70 anni, Sandro Spingardi, ha fatto irruzione con spari, causando la morte della cognata e scatenando panico tra i presenti. Un episodio che ha sconvolto una comunità già turbata da rumori e tensioni, lasciando tutti con un senso di incredulità e paura.

Una serata di festa si è trasformata in un incubo a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Nella serata di venerdì, intorno alle 21, un uomo di 70 anni, Sandro Spingardi,

Una donna di 44 anni è stata uccisa da un 70enne che, dopo aver fatto irruzione in una casa di Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), ha aperto il fuoco contro i presenti. La sparatoria è avvenuta ierei durante una festa di compleanno con diversi bambini prese

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, morta la nonna. Diretta: Marotta (Pesaro Urbino), 11 luglio 2025 – Tragedia alla festa di compleanno dei bambini a Marotta (Pesaro Urbino). Un 70enne ha fatto irruzione alla festa organizzata in…

Spara alla festa dei bimbi e uccide una donna. "Il 70enne forse irritato per il rumore"

Sandrino Spingardi fa irruzione alla festa della nipotina e spara: morta la nonna della bimba, ferita la mamma. Ecco chi è il killer - Orrore e morte a una festa di compleanno a Marotta, nella provincia di Pesaro e Urbino: cinque bambini di 5 anni erano disposti intorno alla torta e la festeggiata stava per spegnere le ...