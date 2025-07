Inter manca sempre meno! Appiano Gentile pronto ad accogliere i nuovi

Con l’estate che volge al termine, l’Inter si appresta a tornare in campo con rinnovato entusiasmo. Appiano Gentile si sta preparando ad accogliere i nerazzurri, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi e sfide avvincenti. Il 26 luglio segnerà il ritorno ufficiale degli allenamenti: un momento fondamentale per costruire le fondamenta della stagione che sta per cominciare e riconquistare il nostro posto in vetta.

Con la stagione alle spalle e il mercato estivo a gamba tesa, l’Inter entro la fine del mese di luglio tornerà a correre sull’erbetta di Appiano Gentile. Questo il resoconto. RIENTRO – Dopo una stagione intensa e ricca di alti e bassi, l’Inter si prepara a tornare al lavoro. I nerazzurri riprenderanno ufficialmente la preparazione il 26 luglio ad Appiano Gentile, dove, sotto la guida dello staff tecnico, si getteranno le basi per la nuova annata. Come da programma, il rientro sarà scaglionato. I primi a varcare i cancelli del centro sportivo “Bper” saranno i calciatori reduci da infortuni e acciacchi fisici, coloro che avevano lasciato in anticipo il Mondiale per Club e naturalmente i nuovi acquisti, pronti a integrarsi gradualmente nel gruppo e a conoscere l’ambiente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, manca sempre meno! Appiano Gentile pronto ad accogliere i nuovi

In questa notizia si parla di: inter - appiano - gentile - manca

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro verso la Lazio - A Appiano Gentile, i nerazzurri si preparano intensamente per la sfida contro la Lazio. La redazione offre aggiornamenti su infortuni, tempi di recupero e le probabili formazioni per il prossimo impegno.

L'Inter vuole chiudere il caso Calhanoglu e fissa la deadline Secondo il Corriere della Sera, non è arrivata alcuna offerta concreta sul tavolo dei manager nerazzurri. Se entro il 26 luglio, data del raduno ad Appiano Gentile, non ci saranno novità, il centroca Vai su Facebook

Inzaghi: Fatto un grandissimo percorso, ora manca l'ultimo passo; Verso Inter-Barcellona, due big verso il recupero: le ultime da Appiano Gentile; Inzaghi “Ci manca l’ultimo passo. Futuro? All’Inter ho tutto”.

Inter, ad Appiano manca solo Sanchez. Il punto sulla preparazione in ... - Nella giornata di oggi infatti hanno fatto rientro ad Appiano Gentile praticamente. Scrive tuttomercatoweb.com

Inter, oggi vertice ad Appiano tra Inzaghi e società. Gazzetta: "Manca ... - Oggi ad Appiano Gentile ci sarà un vertice tra Simone Inzaghi e tutta la dirigenza, per la prima. Come scrive tuttomercatoweb.com