Mercato Inter Gazzetta la strada è quella della continuità | niente rivoluzione! Marotta e Ausilio intraprendono uno scenario rischioso per 3 motivi

Il mercato dell'Inter si muove con cautela e determinazione, puntando sulla continuità invece che su rivoluzioni radicali. Marotta e Ausilio hanno scelto di mantenere l’attuale gruppo, sperando di consolidare i risultati e rinforzare la squadra senza stravolgere l’assetto. Tuttavia, questa strategia presenta tre rischi fondamentali che potrebbero mettere a dura prova le ambizioni nerazzurre nella prossima stagione. Vediamo quali sono e cosa comportano.

Mercato Inter (Gazzetta), la strada è quella della continuità: niente rivoluzione! Scenario rischioso per 3 motivi. L'analisi. Il mercato Inter ha deciso di proseguire sulla strada della continuità, senza smantellare il gruppo che ha lottato fino all'ultimo per il Triplete, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Nonostante la fine della scorsa stagione tra alti e bassi, con la pesante sconfitta contro il PSG e la delusione contro il Fluminense, la dirigenza nerazzurra ha scelto di mantenere la struttura della squadra e di non intervenire pesantemente sul mercato. Un gruppo che ha bisogno di riscatto: 3 rischi.

