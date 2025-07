Moto2 | fulmine Tony Arbolino nella FP2 al Sachsenring Secondo Holgado

Un fulmine ha scosso il Sachsenring nel secondo turno di prove libere del GP della Germania: Tony Arbolino, con la sua Yamaha BLU CRU Parma, ha stregato la pista umida, siglando il miglior crono di 1:31.613 e lasciando tutti gli avversari alle spalle. Con questa prestazione, il talentuoso pilota italiano si conferma come uno dei protagonisti da tenere d’occhio in questa eccitante tappa del Motomondiale 2025. La sfida è appena iniziata…

Fulmine Tony Arbolino. Il pilota italiano ha segnato il miglior tempo in occasione della terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP della Germania, undicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito del Sachsenring. Prestazione importante per il centauro in forza alla BLU CRU Parma Yamaha Moto2, abile a segnare in una pista umida il tempo di 1:31.613 scavando un solco profondo sul competitivo Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), secondo con +0.957, oltre che su Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), terzo con un ritardo di +1.040.  Quarto posto invece per David Alonso (CFMOTO Aspar Team), il quale ha racimolato uno scarto di +1. 🔗 Leggi su Oasport.it