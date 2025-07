Tognozzi Juventus ritorno di fiamma per l’ex dirigente bianconero? Tuttosport assicura | È in pole position Le ultime

La Juventus potrebbe riabbracciare Matteo Tognozzi, ex dirigente con una carriera internazionale di rilievo, che ha recentemente sfiorato un trasferimento all’Arsenal. Tuttosport rivela che ora è in pole position per un ritorno a Torino, pronti a inserire il suo talento nel cuore della società. L’eventuale re-accoglienza di Tognozzi rappresenta un segnale importante, dimostrando come la Juventus punti a rafforzarsi con figure di grande esperienza e visione globale.

La Juventus sta prendendo in considerazione il ritorno di Matteo Tognozzi, dirigente con esperienza internazionale, nel proprio staff. Dopo un'importante esperienza al Granada, Tognozzi potrebbe tornare a Torino per lavorare nuovamente con la Juve, stavolta al fianco di François Modesto, nuovo direttore tecnico della squadra bianconera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il dirigente italiano potrebbe ricoprire un ruolo di rilievo nel rafforzare la struttura dirigenziale del club, lavorando a stretto contatto con Modesto per la gestione dei giovani talenti e per altre operazioni sul mercato.

