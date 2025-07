Politica italiana in lutto morto l’esponente di Fratelli d’Italia

La politica italiana piange la scomparsa di un suo stimato esponente. Un tragico incidente ha stroncato la vita di un leader di Fratelli d’Italia, lasciando sgomenta la comunità di Mortara e non solo. La sua passione e dedizione alla causa pubblica sono state un esempio per molti. In questo momento di dolore, ricordiamo il suo impegno e il contributo che ha dato al territorio, un vuoto difficile da colmare.

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Mortara nel tardo pomeriggio di venerdì 11 luglio. Il politico e figura stimata della politica locale, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Ottobiano, lungo la provinciale 16 che collega il paese a San Giorgio Lomellina. Il settantenne si trovava alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza di una curva, finendo fuori strada e precipitando in una chiusa situata circa trecento metri più a valle. A lanciare l’allarme è stato un automobilista di passaggio che ha notato il veicolo incidentato intorno alle 19:10. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

